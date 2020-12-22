Экономист определил размер расходов россиян на новогодние каникулы

Руководитель Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, сколько денег нужно россиянам для празднования новогодних каникул.

Руководитель Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, сколько денег нужно россиянам для празднования новогодних каникул.

По его словам, российской семье из четырех человек, чтобы пережить новогодние праздничные каникулы и хорошо поесть, нужна сумма около 20 тысяч рублей. А если добавить минимальные развлечения — поход в кинотеатр, ресторан, театр или каток, то потребуется порядка 40–50 тысяч рублей.

"Учитывая, что люди будут тратить и питаться дома, самое скромное — 500 рублей на человека. Семья из четырех человек — две тысячи в день, десять дней — это 20 тысяч. Это если не праздновать", — цитирует NEWS.ru слова эксперта.

Новогодние праздничные каникулы увеличат спрос и расходы российских граждан на кондитерские изделия и доставку еды — в этот момент россияне захотят сделать перерыв даже от приготовления пищи, заключил Колташов.