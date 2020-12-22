Минфин США усилил санкционный список Центробанком Сирии

Американцы расширили список ограничений, направленный против Сирии, добавив в объекты санкций Центральный банк страны.

Американцы расширили список ограничений, направленный против Сирии, добавив в объекты санкций Центральный банк страны.

Изменения в антисирийском санкционном списке были отражены в заявлении управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США. Известно, что в лист ограничений также попали ряд компаний и физических лиц.

Летом 2020 года вступил в силу так называемый "акт Цезаря", который ввел санкции со стороны США против всех сфер экономики арабской республики. Документ также позволил Вашингтону вводить ограничения против компаний и лиц из любых стран за сотрудничество с официальными властями Сирии.