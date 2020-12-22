Законопроект об усилении ответственности за клевету в Сети одобрили в Госдуме

Документ об ужесточении наказания за клевету в интернете приняли в Госдуме в первом чтении.

Документ об ужесточении наказания за клевету в интернете приняли в Госдуме в первом чтении.

Он предполагает, что противоправные действия в Сети повлекут за собой штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Автором инициативы выступил депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин. Он предложил внести изменения в статью 128.1 УК РФ.

Если гражданин будет пойман на клевете при использовании служебного положения, его могут оштрафовать на 2 миллиона рублей. Также в качестве наказания предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах чиновникам за хамство.