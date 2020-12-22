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19:25   22 Декабря 2020
Политика

Путин подписал закон о создании федеральной территории "Сириус"

Путин подписал закон о создании федеральной территории "Сириус"

Федеральная территория "Сириус" станет экономически самостоятельной. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Городской округ Краснодарского края получил статус федеральной территории. "Сириус" станет новым видом публично-правового образования. Девять членов Совета федеральной территории будут избираться в соответствии с законодательством РФ о выборах сроком на пять лет. Президент страны, правительство и губернатор Краснодарского края назначат оставшихся.

Организационные вопросы функционирования "Сириуса" планируется решать в течение пятилетнего переходного периода. Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал полный текст документа.

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#путин #закон #сириус

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