Путин подписал закон о создании федеральной территории "Сириус"

Федеральная территория "Сириус" станет экономически самостоятельной. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Федеральная территория "Сириус" станет экономически самостоятельной. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Городской округ Краснодарского края получил статус федеральной территории. "Сириус" станет новым видом публично-правового образования. Девять членов Совета федеральной территории будут избираться в соответствии с законодательством РФ о выборах сроком на пять лет. Президент страны, правительство и губернатор Краснодарского края назначат оставшихся.

Организационные вопросы функционирования "Сириуса" планируется решать в течение пятилетнего переходного периода. Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал полный текст документа.