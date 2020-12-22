Фронтмен "Океана Ельзи" рассказал, зачем пошел в политику
Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук объяснил мотивы, которые им двигали при создании собственной политической партии "Голос".
Музыкант и бывший председатель украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что воспринимает свои "походы" в политику как миссию. Об этом лидер "Океана Ельзи" рассказал накануне в эфире украинского телешоу.
"Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы, ради власти или резюме. Для меня политика — исключительно миссия помочь другим людям", — сказал Вакарчук.
Он конкретизировал, что в первую очередь хочет помочь стать депутатами молодым и талантливым украинцам. Для этого и нужен был ресурс — партия, которая была создана в 2019 году и с первого раза смогла попасть в Раду, набрав на парламентских выборах почти 6% голосов. Партия "Голос" позиционирует себя как либеральная проевропейская политическая сила.
При этом сам музыкант, вернувшийся на время в политику, в июне этого года сложил по собственному желанию с себя полномочия депутата украинского парламента. Однако он отметил, что не бросил партию и продолжает заниматься ее развитием.