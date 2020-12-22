Фронтмен "Океана Ельзи" рассказал, зачем пошел в политику

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук объяснил мотивы, которые им двигали при создании собственной политической партии "Голос".

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук объяснил мотивы, которые им двигали при создании собственной политической партии "Голос".

Музыкант и бывший председатель украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что воспринимает свои "походы" в политику как миссию. Об этом лидер "Океана Ельзи" рассказал накануне в эфире украинского телешоу.

"Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы, ради власти или резюме. Для меня политика — исключительно миссия помочь другим людям", — сказал Вакарчук.

Он конкретизировал, что в первую очередь хочет помочь стать депутатами молодым и талантливым украинцам. Для этого и нужен был ресурс — партия, которая была создана в 2019 году и с первого раза смогла попасть в Раду, набрав на парламентских выборах почти 6% голосов. Партия "Голос" позиционирует себя как либеральная проевропейская политическая сила.

При этом сам музыкант, вернувшийся на время в политику, в июне этого года сложил по собственному желанию с себя полномочия депутата украинского парламента. Однако он отметил, что не бросил партию и продолжает заниматься ее развитием.