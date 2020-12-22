Адвокат призвала наказать звезду "Битвы экстрасенсов" за истязание "одержимого" ребенка

Кадры "изгнания бесов" из ребенка опубликовали в Сети. На них видно, как участница "Битвы экстрасенсов" Ирина Игнатенко проводит какие-то манипуляции с напуганной девочкой.

Кадры "изгнания бесов" из ребенка опубликовали в Сети. На них видно, как участница "Битвы экстрасенсов" Ирина Игнатенко проводит какие-то манипуляции с напуганной девочкой.

Роликом, который вызвал ужас у многих пользователей Сети, поделилась адвокат Сталина Гуревич. Она заявила, что проверкой случившегося должны заняться правоохранители. Стражам порядка необходимо допросить родителей девочки, которые решились на столь странную процедуру, а также саму "ведьму".

Например, в рамках проверки может выясниться, что действия взрослых попадают под статью об истязаниях, отметила Гуревич. В таком случае родителей девочки и участницу "Битвы экстрасенсов" ждет уголовная ответственность.