Владимир Познер заступился за бедствующих российских артистов

Журналист и телеведущий Владимир Познер поддержал российских артистов, попавших в трудную финансовую ситуацию.

Журналист и телеведущий Владимир Познер поддержал российских артистов, попавших в трудную финансовую ситуацию.

По мнению Владимира Познера, государство в период кризиса обязано помогать тем, кто больше других понес убытки. Например, людям, связанным с концертно-театральной деятельностью.

"Да, государство обязано помогать. Но надо помнить о том, в какой степени государство реально может помогать, то есть какими реальными ресурсами оно обладает", — заявил журналист.

Звезды отечественного шоу-бизнеса неоднократно рассказывали о своих финансовых проблемах в период пандемии коронавируса. Весной этого года супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко сказал, что вирус нанес сокрушительный удар по его доходам.

Юмористка Елена Воробей вовсе предложила предоставлять артистам льготы на продукты. Также о финансовых проблемах не раз говорили продюсер Иосиф Пригожин и исполнитель Лев Лещенко.