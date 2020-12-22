Делягин рассказал о судьбе России после либеральных реформ 1990-х годов

Делягин раскритиковал либеральную экономическую политику и посетовал на «выжигание страны огнеметами».

Экономист Михаил Делягин раскритиковал либеральную экономическую политику и посетовал на «выжигание страны огнеметами» в следствии «искусственно созданного денежного голода». Об этом публицист заявил во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Ранее американское информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг наиболее перспективных государств с развивающимся рынком. Второе место в нем заняла Россия, первое — Таиланд, а на последнюю строчку журналисты поставили Китай. Делягин считает, что этот рейтинг создан для финансовых спекуляций, но реальную экономическую ситуацию он не отображает.

«Можно порадоваться. Раньше Россию сравнивали с Зимбабве, а теперь мы чуть-чуть уступаем Таиланду. По ощущениям, это рейтинг для финансовых спекуляций — для спекулянтов положение рубля может быть очень перспективным. Для обычных граждан нет, потому что финансовые спекуляции к реальной жизни отношения не имеют. Социально-экономическая либеральная политика в 2021 году будет продолжаться, никаких признаков ее изменений нет», — выразил мнение экономист.

Делягин отметил, что социальные выплаты в «5–10 тысяч рублей» недостаточны, посетовал на «уничтожение рабочих мест», продолжающуюся оптимизацию здравоохранения и закрытие инфекционных больниц.

«Модель государства, которое у нас создавалось еще в недрах Советского Союза с 1988 по 1990 год, насколько я могу предположить, ориентирована на раздробление советского наследства. В 1990-е годы шло разграбление материального капитала, когда его дограбили — стали грабить нематериальный капитал: социальный, с монетизации льгот 2005 года, и организационный — это с 2004 года, с реформы электроэнергетики», — заявил публицист.

Есть и другие мнения по этому вопросу. Так научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что России выйти на первое место в рейтинге Bloomberg помешала пандемия коронавируса — ее же он назвал главным фактором в мировой экономике на сегодняшний день. По словам эксперта, экономического восстановления ожидать не приходится: негативно повлияет на ситуацию и новый штамм COVID-19, обнаруженный в Великобритании.