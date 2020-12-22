Липовой: РФ должна оперативно реагировать на изменения в военной сфере

Показатели оснащения ВС РФ современным вооружением указывают на способность армии обеспечить безопасность страны, считает Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.

Показатели оснащения ВС РФ современным вооружением указывают на способность армии обеспечить безопасность страны, считает Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.

В беседе с ФАН председатель президиума "Офицеров России" высоко оценил план главы РФ Владимира Путина по развитию вооружений. По словам российского лидера, в настоящее время боеготовность ядерных сил находится на высоком уровне, однако нельзя останавливаться на достигнутом. В свою очередь Липовой добавил, что РФ должна оперативно реагировать на изменения в военной сфере.

Также генерал подчеркнул, что Россия остается гарантом мира, несмотря на все выпады Запада о "российской агрессии". Он указал, что не всем странам это нравится, поэтому значительное количество сил и средств должно быть направлено на развитие ВС РФ и сил ядерного сдерживания.