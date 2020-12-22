Власти Крыма заявили, что не могут принимать воду из Украины

Крымский полуостров не может принимать воду из Украины по техническим причинам. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Крымский полуостров не может принимать воду из Украины по техническим причинам. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

По словам Константинова, регион планирует самостоятельно решить проблему водообеспечения. Председатель предположил возможную подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Однако республика не готова к этому. Необходимо строить новые водоводы и станции приема. Константинов подчеркнул, что для этого понадобятся огромные затраты.

"Никакая вода с Украины нам не нужна", — отметил председатель.

Чиновник уверен, что местные власти справятся с водной блокадой Крыма. Владимир Константинов также опасается, что Украина может добавить в воду химию.