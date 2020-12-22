Беглов рассказал, как Петербург отметит дни снятия блокады

Дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметят в 2021 году с соблюдением требований безопасности, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметят в 2021 году с соблюдением требований безопасности, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Здоровье и безопасность ветеранов находится в приоритете, подчеркнул градоначальник. При этом традиционные церемонии на Пискаревском кладбище и других мемориалах не будут отменены. Беглов призвал всех, кто будет принимать участие в организации траурных мероприятий, соблюдать требования Роспотребнадзора для нераспространения коронавируса.

Часть запланированных мероприятий пройдет в сокращенном или онлайн-режиме. Также их могут перенести на более поздний срок. Церемонии возложения цветов 27 января запланированы по особому графику. Праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский" будут транслировать по телевизору. Губернатор выразил глубокую благодарность старшему поколению за выдержку в это непростое время. Ветераны стали примером стойкости и того, как нужно справляться с трудностями.