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18:24   22 Декабря 2020
Происшествия

СК завершил расследование дела о хищении более 480 млн рублей лжесиловиками

СК завершил расследование дела о хищении более 480 млн рублей лжесиловиками

Следователи установили причастность задержанных мужчин к хищению сотен миллионов рублей под видом правоохранителей и силовиков.

Сотрудники СК, занимавшиеся расследованием деятельности преступной группы, подготовили материалы дела для передачи в суд. Они выяснили все детали разбойных нападений, а также установили причастность задержанных лиц к их совершению, пишет ФАН.

Всего в группировке состояли пять человек. На свое первое крупное дело злоумышленники пошли в 2018 году. Тогда под видом полицейских они ворвались в одну из петербургских квартир и похитили оттуда пять млн рублей.

В июне того же года члены ОПГ совершили еще одно разбойное нападение, но уже в Москве. Лжесиловики проникли в офис столичной компании, избили персонал, а затем присвоили себе более 480 млн рублей.

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