Ситуация в ЦАР до недавнего времени была спокойной только благодаря РФ

Полноценных боестолкновений в Центральноафриканской Республике на данный момент нет, заявил военный эксперт Виктор Огнев в разговоре с корреспондентом ФАН.

Полноценных боестолкновений в Центральноафриканской Республике на данный момент нет, заявил военный эксперт Виктор Огнев в разговоре с корреспондентом ФАН.

По словам собеседника агентства, заявления о "российском следе" в ЦАР – это забавный вымысел и не более того. Кроме того, он отметил, что даже российские инструкторы, которые по приглашению властей присутствуют в республике, не используют оружие, что подтверждают местные жители.

"Говорить о каких-то вертолетах, самолетах — ну вы сами подумайте, если бы такое произошло, то в ЦАР давно бы уже всё закончилось. Но даже если предположить, что русские инструкторы там стреляют, защищают властей — нужно помнить об одной вещи. Когда пару лет назад Россия только вошла в ЦАР и там появились эти самые инструкторы, в пригородах и столице перестали стрелять", — пояснил эксперт.

Огнев также напомнил, что в ЦАР очень долгое время были французы и представители ООН, однако обстановка в стране стала спокойной только после приходя русских.