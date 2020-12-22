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17:49   22 Декабря 2020
Общество

Собянин сообщил о росте числа госпитализированных с COVID-19 москвичей

Собянин сообщил о росте числа госпитализированных с COVID-19 москвичей

Число госпитализированных с COVID-19 москвичей увеличилось на 5% по сравнению с прошлой неделей, заявил 22 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

На минувшей неделе в Москве было зафиксировано снижение количества новых случаев коронавируса на 12%, напомнил градоначальник. Собянин добавил, что в настоящее время задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них 30% свободно. При этом рост госпитализации продолжается ежедневно.

"Так что система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно", — отметил мэр столицы во время заседания президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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#москва #собянин #коронавирус

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