Собянин сообщил о росте числа госпитализированных с COVID-19 москвичей

Число госпитализированных с COVID-19 москвичей увеличилось на 5% по сравнению с прошлой неделей, заявил 22 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Число госпитализированных с COVID-19 москвичей увеличилось на 5% по сравнению с прошлой неделей, заявил 22 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

На минувшей неделе в Москве было зафиксировано снижение количества новых случаев коронавируса на 12%, напомнил градоначальник. Собянин добавил, что в настоящее время задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них 30% свободно. При этом рост госпитализации продолжается ежедневно.