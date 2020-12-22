17:49 22 Декабря 2020Общество
Собянин сообщил о росте числа госпитализированных с COVID-19 москвичей
Число госпитализированных с COVID-19 москвичей увеличилось на 5% по сравнению с прошлой неделей, заявил 22 декабря мэр столицы Сергей Собянин.
Число госпитализированных с COVID-19 москвичей увеличилось на 5% по сравнению с прошлой неделей, заявил 22 декабря мэр столицы Сергей Собянин.
На минувшей неделе в Москве было зафиксировано снижение количества новых случаев коронавируса на 12%, напомнил градоначальник. Собянин добавил, что в настоящее время задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них 30% свободно. При этом рост госпитализации продолжается ежедневно.
"Так что система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно", — отметил мэр столицы во время заседания президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19.