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17:43   22 Декабря 2020
Политика

Путин расширил гарантии неприкосновенности бывших президентов РФ

Путин расширил гарантии неприкосновенности бывших президентов РФ

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий законопроект.

Согласно документу, экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные на посту руководителя государства, но и за действия в любое другое время.

Также усложняется процедура лишения бывшего президента неприкосновенности. Теперь инициировать действие будет не СК, а треть депутатов Госдумы.

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#путин #законопроект #гарантии для бывших президентов

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