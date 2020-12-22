17:43 22 Декабря 2020Политика
Путин расширил гарантии неприкосновенности бывших президентов РФ
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий законопроект.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий законопроект.
Согласно документу, экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные на посту руководителя государства, но и за действия в любое другое время.
Также усложняется процедура лишения бывшего президента неприкосновенности. Теперь инициировать действие будет не СК, а треть депутатов Госдумы.