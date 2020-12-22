Путин расширил гарантии неприкосновенности бывших президентов РФ

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий законопроект.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий законопроект.

Согласно документу, экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные на посту руководителя государства, но и за действия в любое другое время.

Также усложняется процедура лишения бывшего президента неприкосновенности. Теперь инициировать действие будет не СК, а треть депутатов Госдумы.