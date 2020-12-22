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17:28   22 Декабря 2020
Экономика

Первый зампред ЦБ РФ рассказал о будущем накопительной пенсии

Первый зампред ЦБ РФ рассказал о будущем накопительной пенсии

Сегодня пенсионная система располагает новыми инструментами для формирования пособий. О ситуации с накопительной частью выплат рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Накопительная система в ближайшие три года может быть "демонтирована", однако уже сохраненные на счетах средства никуда не денутся. В Банке России отмечают, что дискуссий о "разморозке" накопительных пенсий речи не идет. Вероятно, в ближайшие три года на место этого механизма придут другие методы формирования выплаты, пишет РБК.

Сегодня ПФР уже располагает проектом индивидуальных инвестиционных счетов, который станет альтернативой для сохранения средств. В долгосрочной перспективе ИИС будут гарантировать доходность активов и стимулировать легализацию трудоустройства.

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