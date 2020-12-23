Черновол: Украина может завершить войну в Донбассе только своей капитуляцией

Тарас Черновол призвал украинских патриотов не надеяться на помощь нового президента США Джозефа Байдена.

Украина имеет призрачные шансы на возвращение неподконтрольных ей ныне территорий Донецкой и Луганской областей после инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел политолог, экс-нардеп Верховной рады Тарас Черновол.

«Украина может завершить эту войну только капитуляцией. Но у нас достаточно общественных сил, которые не дадут довести конфликт до полной капитуляции», — убежден политический деятель.

Причина безысходного положения украинского государства в вопросе сохранения территориальной целостности как в слабости собственных политических институтов, так и в «осторожной поддержке» самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны России, допустил Черновол. Смена хозяина Белого дома дает повод для оптимизма украинским патриотам, однако и эти надежды — иллюзорны, считает политолог.

«Когда мы говорим про перспективы 2021 года, можно было бы поставить Россию в условия, в которых она ослабила бы свою поддержку республик Донбасса. 20 января в США пройдет инаугурация Джо Байдена. Байден же четко продемонстрировал, что Россия для него — реальный враг», — подчеркнул Черновол.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 года. Катализатором стал госпереворот в Киеве силами сторонников евроинтергации. Жители Донецкой и Луганской областей категорично не согласились с новым политическим куром постмайданных властей и провозгласили независимость. В ответ Киев попытался вернуть территории военным путем.