Капитан первого ранга объяснил смену статуса Северного флота

Приравнивание Северного флота к военному округу поднимает важнейшие вопросы влияния РФ в арктическом регионе.

Президент России Владимир Путин приравнял Северный флот к полноценному военному округу. В соответствии с указом, флот является межвидовым стратегическим объединением Вооруженных сил РФ, который впервые в истории страны будет выполнять задачи военного округа.

Представители Министерства обороны РФ объяснили, что этот шаг позволит улучшить взаимодействие при решении всевозможных задач «в области обороны на Арктическом стратегическом направлении».

Капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев в беседе с «Радио Sputnik» рассказал, что новый статус Северного флота объясняется огромным значением, которое придают в РФ регионам Севера и Арктики.

«Это закрепление активного вовлечения флотских военных ресурсов для развития и более основательного освоения региона Севера, региона Арктики. Северный флот, усилившись через такое признание военно-административного уровня стратегического плана, получает возможности работать с властями Севера и Арктики. Это означает увеличение мобилизационных возможностей, более тесное взаимодействие со структурами отечественного морского транспорта», — заявил Михаил Ненашев.

По мнению главы Общероссийского движения поддержки флота, все аспекты, которые так или иначе связаны с Арктикой и Северным морским путем, важны не только по причинам национальной безопасности и обороны. Также вопрос касается «важнейших коммуникаций» России в этих регионах.

До этого момента статус военно-административных единиц в России имели лишь четыре военных округа: Центральный, Западный, Южный и Восточный.