Крестник Хемингуэя Клод Брассер умер в Париже

Французский актер Клод Брассер скончался в возрасте 84 лет.

Французский актер Клод Брассер скончался в возрасте 84 лет.

Смерть звезды художественных фильмов "Бум" и "Бум-2" подтвердили в местных СМИ.

Известно, что крестным отцом Клода Брассера был знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй. Брассер также известен зрителю по картинам "Семь смертных грехов", "Барокко", "И слоны бывают неверны" и другим.

Актер снимался у таких режиссеров, как Марсель Карне, Жан-Люк Годар и Жорж Лотнер. Источник, близкий к артисту, утверждает, что уход Брассера не связан с коронавирусом.