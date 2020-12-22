Россияне описали идеальную новогоднюю ночь

Большая часть граждан РФ считает, что Новый год — воистину семейный праздник. Многие предпочитают отмечать его только в кругу близких и родных.

Большая часть граждан РФ считает, что Новый год — воистину семейный праздник. Многие предпочитают отмечать его только в кругу близких и родных.

Семеро из десяти россиян намерены провести главную ночь в году только в домашних условиях, говорится в аналитической работе сотрудников сервиса "Работа.ру". Как передает издание "Вести Подмосковья", опрос проводился среди свыше 3500 респондентов.

Установлено, что 10% граждан встретят Новый год вместе с друзьями на вечеринке, говорится в материале. 8% опрошенных вовсе отказываются отмечать праздник.

Еще 6% россиян заявили о намерении встретить Новый год во время путешествия, выяснили аналитики. Только 2% граждан РФ предпочитают заниматься в новогоднюю ночь рабочей деятельностью.