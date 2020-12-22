Журналистка из Рязани за два года заработала на госконтрактах 7 млн рублей

Журналистка Александра Безукладова, просившая у Путина звание Героя для вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, заработала на госконтрактах миллионы рублей.

Журналистка Александра Безукладова, просившая у Путина звание Героя для вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, заработала на госконтрактах миллионы рублей.

Так, за последние несколько дет, Безукладовой было заключено 22 государственных контракта на освещение деятельности различных ветвей власти в Рязанской области на сумму более 7 млн рублей. Кампания, которую она возглавила за несколько месяцев до подписания первого договора, существовала с 2009 года и до приезда Безукладовой не имела никаких договоренностей с законодательной или исполнительной властью, пишет Федеральное агентство новостей.

Игорь Греков был назначен вице-губернатором в 2017 году. Вскоре он стал ответственным за проектную деятельность в правительстве Рязанской области. В прямом подчинении губернатора в 2018 году был создан региональный проектный офис Управления проектной деятельности аппарата правительства Рязанской области, его главой стал Денис Безукладов, супруг журналистки.

В том же 2018 году ООО "Рязанские Порталы" (так называется юрлицо портала 62info) возглавила новый директор Александра Безукладова. С сентября 2018 года организация женщины регулярно участвовала во всех аукционах, освещающих деятельность исполнительной и законодательной власти в СМИ, и разумеется, практически всегда выигрывала в силу тех или иных обстоятельств.

Сумма заключенных в течение двух лет госконтрактов достигла 7 646 016 рублей. Среди заказчиков числятся Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, рязанская областная и городская думы, а также Администрация города Рязани.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что первый заместитель главы комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич потребовал наказать Александру Безукладову за использование вводящей в заблуждение таблички на большой пресс-конференции Владимира Путина и искажение предоставленной президенту информации.