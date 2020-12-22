Экономист объяснил, что помешало России занять первое место в рейтинге Bloomberg

По мнению эксперта, главной причиной всех неудач является пандемия коронавируса.

Несколько дней назад агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран с развивающимися рынками, которые имеют наилучшие перспективы на 2021 финансовый год. Россия в этом списке заняла второе место, на первом расположился Таиланд. Последнюю строчку занял Китай.

«Россия заняла второе место благодаря надежным внешним финансовым активам и хорошему бюджетному профилю, а также недооцененному рублю», — пояснили специалисты агентства.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг объяснил, что первое место России помешала занять пандемия коронавируса. Из-за COVID-19 в мире пострадали многие экономики, и российская – не исключение.

«Самый главный фактор в мировой экономике сейчас – это неопределенность с пандемией коронавируса. Нас она тоже коснулась. Похоже, что в конце 2020 года никаких признаков ослабления нет. Скорее наоборот – в Великобритании возник новый штамм вируса. Теперь никто до конца не знает, что будет дальше. Отсюда следует, что пока что никакого восстановления экономики не предвидится. Думаю, что больше всего пострадают спрос на нефть, а значит и транспортная отрасль», — объяснил эксперт.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что в Великобритании обнаружили новую разновидность вируса COVID. Мутировавший вирус ненамного опаснее, чем привычная разновидность COVID-19, но от человека к человеку он передается на 70% быстрее. Служба общественного здравоохранения страны сообщила, что новый штамм мог появиться еще в сентябре 2020 года, оставаясь «в тени» до середины ноября.

По информации агентства Bloomberg, доля государственного долга РФ является самой низкой из всех 17 стран, которые присутствуют в рейтинге. Госдолг России — 14%. Для сравнения, у Таиланда, который занял в рейтинге первое место, госдолг составляет 41%. По мнению экспертов из Bloomberg, рост российского ВВП в 2021 году составит 3%.