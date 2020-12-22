Украинский оппозиционер назвал Зеленского личным врагом Джо Байдена

Нынешнему президенту Украины не удастся наладить контакт с новым главой Белого дома, убежден Тарас Черновол.

После того, как к власти в США придет демократ Джозеф Байден (это должно произойти 20 января 2021 года после церемонии инаугурации), он может включить механизмы давления на Россию в тех конфликтах, в которых она участвует. Такое мнение высказал украинский политический деятель, бывший народный депутат Верховной Рады Тарас Черновол.

По его мнению, 78-летний американский лидер попытается вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе, но для этого ему нужен будет надежный партнер в Киеве. Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского трудно назвать человеком, с которым Байден захочет сотрудничать, убежден Черновол.

«Президент Украины Владимир Зеленский — личный враг Джо Байдена, давайте зафиксируем этот факт. Зеленский организовал для администрации [Дональда] Трампа прямой наезд на семью Байденов, в том числе напрямую на его сына Хантера. Байден этого никогда не простит», — сказал политик.

Наладить связи с новым президентом США мог бы бывший украинский лидер Петр Порошенко, которого с Джо Байденом связывает старая дружба. Зеленскому же остается надеяться лишь на «эпизодические встречи» с главой Белого дома, а прямые просьбы Киева о поддержке со стороны Вашингтона едва ли будут услышаны.

«На сегодняшний день Украина не станет приоритетом для США хотя бы по одной причине: инициатива со стороны Украины не прозвучит, а если и прозвучит — не будет услышана. <…> Это стандартный уровень президентов Украины, начиная с Кучмы. А президент США практически не заинтересован в Украине», — подчеркнул Черновол.

Благодаря этому Россия сможет игнорировать давление со стороны США и продолжать поддерживать самопровозглашенные республики Донбасса. Бывший народный депутат Верховной Рады подытожил, что из-за этого конфликт на востоке Украины останется замороженным.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также в «нормандском формате».