Жители Дейр-эз-Зора протестуют против насильственной мобилизации в ряды СДС

Жители населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор, расположенных на территории, контролируемой проамериканскими "Сирийскими демократическими силами", вышли на массовые протесты.

Жители населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор, расположенных на территории, контролируемой проамериканскими "Сирийскими демократическими силами", вышли на массовые протесты.

Местное население возмущено фактами насильственной вербовки учителей на военную службу, передает Федеральное агентство новостей.

Курдские боевики заставляют арабское население вступать в свои ряды. В населенных пунктах на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в последнее время все чаще проводятся рейды. Жители вышли на акции протеста против насильственной мобилизации, к митингам, организованным учителями, присоединились школьники и медицинские работники.

Протесты прошли и в городе Гаранидж. С начала прошлого лета в восточной части САР протесты проходят практически постоянно. Местные жители недовольны присутствием американского контингента и курдских вооруженных формирований в этой части ближневосточного государства. Население протестует против катастрофического снижения уровня жизни и насильственного призыва арабской молодежи в ряды СДС.