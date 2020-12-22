В Петербурге появятся три новых кванториума для школьников

Три новых кванториума построят для школьников в Санкт-Петербурге. Технопарки появятся в Василеостровском, Фрунзенском и Красносельском районах.

Три новых кванториума построят для школьников в Санкт-Петербурге. Технопарки появятся в Василеостровском, Фрунзенском и Красносельском районах.

Три новых школьных технопарка построят в Северной столице в рамках открытия отделений дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений. Также в городе продолжат деятельность по расширению детских кружков в техническом направлении.

Задачи соответствуют новому плану мероприятий по осуществлению указа президента РФ "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". План рассчитан на 2021 — 2025 годы. Документ одобрили на заседании правительства города, которое провел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.