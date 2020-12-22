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16:46   22 Декабря 2020
Происшествия

Популярного певца арестовали по делу об изнасиловании ребенка в Узбекистане

Популярного певца арестовали по делу об изнасиловании ребенка в Узбекистане

Суд избрал меру пресечения в отношении узбекского исполнителя Жасура Умирова, обвиняемого в изнасиловании лицеистки. Следующие несколько месяцев фигурант дела пробудет в СИЗО.

Правоохранители заинтересовались инцидентом с Умировым после публикации в СМИ. Один из местных порталов опубликовал материал, в котором рассказывалось о связи известного певца с ученицей лицея. В ходе организованной проверки были выявлены признаки совершения Умировым преступления, послужившие основанием для задержания.

Сейчас Умиров находится под арестом в СИЗО, сообщили в пресс-службе прокуратуры. На допросе у следователей он заявил, что не имеет никакого отношения к истории с изнасилованием лицеистки, а появившаяся в Сети информация — клевета на него.

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