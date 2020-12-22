Сын скандального коммерсанта Грудинина пошел на выборы от ЕР и одержал победу

Более половины избирателей отдали голос молодому общественному деятелю.

Более половины избирателей отдали голос молодому общественному деятелю Артему Грудинину на довыборах в Совет депутатов Ленинского городского округа Подмосковья. Голосование проходило 20 декабря. По итогам подсчета голосов вакантный депутатский мандат достался кандидату, выдвинутому партией «Единая Россия».

РИА Новости приводит комментарий замсекретаря генсовета ЕР Сергея Перминова, который отметил: Артем Грудинин доказал актуальность своей предвыборной программы.

«Он сумел организовать работу и доказать актуальность и привлекательность своей предвыборной программы избирателям. Политические, идеологические предпочтения отцов не передаются по наследству детям. Каждый свободен в выборе своего пути, это нормально», – заявил журналистам политик.

В «Единой России» политическую карьеру некогда начинал и отец кандидата-победителя, Павел Грудинин, который позже перебежал в КПРФ и даже выдвигался при поддержке коммунистов на президентских выборах 2018 года. На этом, впрочем, все сходство между двумя Грудиниными заканчивается.

В ходе избирательной кампании Грудинин-старший постарался сделать все, чтобы помешать сыну стать депутатом. Поддерживал оппонентов словом, делом и рублем, а также сам вел агитацию против Артема, огульно обвиняя сына во всех грехах. Ранее коммерсант пытался отобрать у Артема его бизнес, отключив от всех коммуникаций несколько автостоянок, здание автомойки и детское кафе «У дедушки АУ», а также развязал кампанию против активистов и волонтеров движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!»

Черные технологии «красного барина» дорого обошлись миллиардеру, однако не дали осуществиться его планам. 503 голоса против 173: таковы итоги голосования, которые озвучила избирательная комиссия. Соратники Артема Грудинина по общественному движению «ЗАЗАЗА» отмечают, что одержанная победа закономерна.