Политолог объяснил, почему возрождение Украины образца 2013 года невозможно

Украина, какой она была до событий 2013-2014 годов, никому не нужна, и никто не собирается помогать ей восстанавливаться.

Украина, какой она была до событий 2013-2014 годов, никому не нужна, и никто не собирается помогать ей восстанавливаться. Такое мнение в эфире украинского телеканала «112» высказал политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Восстановление Украины образца 2013 года как балансирующего между Востоком и Западом субъекта, как конкурента на внешних рынках, как страны, которая имеет геополитические амбиции, которая имеет память историческую, — вот эта Украина не нужна ни на Западе, ни на Востоке», — считает эксперт.

Также политолог добавил, что никто не знает, как из Украины создать страну, которая бы устраивала всех. По его мнению, ни украинской нации, ни украинского общества пока просто не существует.

«Нация возникает тогда, когда возникает социальный консенсус по ключевым социальным вопросам», — подчеркнул эксперт.

Ранее Руслан Бортник высказал мнение, что Джо Байден, придя к власти в США, будет держать Украину под пристальным, но неформальным вниманием. Это объясняется тем, что Украина остается одной из ключевых зон в российско-американских отношениях. Однако сам Байден не будет работать с Киевом, добавил эксперт. По его мнению, 46-й президент США перепоручит направление вице-президенту или чиновникам из Госдепа.

Напомним, победу на выборах демократа еще должен утвердить Конгресс США. Инаугурация главы США назначена на 20 января 2021 года.