Вассерман призвал не беспокоиться из-за новых санкций США

Журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал новые санкции США, введенные против российских компаний.

Журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал новые санкции США, введенные против российских компаний.

Министерство торговли США объявило об ограничениях, которые затронут специальный летный отряд (СЛО) "Россия". Такое решение может быть продиктовано желанием ограничить передвижение президента России Владимира Путина, сообщило Федеральное агентство новостей.

"Я не исключаю, что такая цель действительно ставилась. Соответственно, они могли на полном серьезе думать, что из-за этих санкций наш президент не сможет никуда летать", — указал Вассерман.

Эксперт обратил внимание на то, что причин для беспокойства нет. По его словам, специальный летный отряд "Россия" использует самолеты, которые проходят полный цикл создания на территории РФ.