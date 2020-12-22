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16:11   22 Декабря 2020
Происшествия

Рабочие в Усть-Илимске тяжело пострадали при выбросе сероводорода

Рабочие в Усть-Илимске тяжело пострадали при выбросе сероводорода

Шесть сотрудников одной из промышленных площадок АО "Группа "Илим" тяжело пострадали в результате выброса сероводорода.

Двое из пострадавших были доставлены в реанимацию. На месте ЧП работают следователи, специалисты Роспотребнадзора и сотрудники прокуратуры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении дела по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Сотрудники природоохранного надзорного ведомства оценивают степень негативного влияния аварии на окружающую среду.

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#чп #Усть-Илим #выброс сероводорода

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