Рабочие в Усть-Илимске тяжело пострадали при выбросе сероводорода

Шесть сотрудников одной из промышленных площадок АО "Группа "Илим" тяжело пострадали в результате выброса сероводорода.

Шесть сотрудников одной из промышленных площадок АО "Группа "Илим" тяжело пострадали в результате выброса сероводорода.

Двое из пострадавших были доставлены в реанимацию. На месте ЧП работают следователи, специалисты Роспотребнадзора и сотрудники прокуратуры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении дела по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Сотрудники природоохранного надзорного ведомства оценивают степень негативного влияния аварии на окружающую среду.