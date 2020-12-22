The Guardian: Закрытый Ла-Манш парализовал рынок грузовых перевозок в Европе

Полторы тысячи грузовиков скопились возле английского порта и не могут доехать до Франции.

С того момента, как Великобритания заявила о распространении нового штамма коронавируса, более 20 стран закрыли свои границы не только для туристов, но и для грузов из Соединенного Королевства. Одной из первых была Франция, до которой теперь никак не могут доехать 1500 грузовиков с британскими товарами. Они скопились в огромную пробку в графстве Кент, сообщает The Guardian.

Франция готова частично открыть свои границы для дальнобойщиков при условии, что каждого из них будут проверять на коронавирус медики из Великобритании. В Париже рассказали, что это решение «находится в разработке и будет объявлено в течение дня», то есть 22 декабря. Ранее страна закрыла границы на 48 часов (с 21 декабря).

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател подтвердила, что в настоящий момент Лондон и Париж ведут переговоры о возможности такой проверки для каждого дальнобойщика. Если не решить проблему огромной очереди из грузовиков, то Дувр — город-порт, из которого суда перевозят грузы во Францию, — останется парализованным.

«Запуск этих тестов может произойти довольно быстро, но пока что этот вопрос лишь обсуждается, поэтому я не хочу спекулировать и делать предположения о характере тестирования и того, как скоро его начнут проводить», — сказала Пател.

В понедельник, 21 декабря, когда страны Европы начали закрывать воздушные границы с Великобританией, Грант Шэппс на пресс-конференции на Даунинг-стрит говорил лишь о 170 грузовиках в Кенте, однако через несколько часов их количество увеличилось до 900. За ситуацией следят представители компании Highways England, которая проектирует, строит и обслуживает английские автомагистрали.

В компании рассказали, что 650 грузовиков стоят на трассе М20, а еще 873 застряли на аэродроме Мэнстон, который используется для частичной разгрузки основной магистрали. Один из вопросов, который обсуждают Грант Шэппс и министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари – это резолюция об открытии порта Дувр.

«Конечно, цель номер один состоит в том, чтобы разгрузить Дувр. <…> Это в наших интересах, чтобы у нас был стабильный поток, и, конечно, сейчас там [в графстве Кент] застряли европейские перевозчики, которые хотят вернуться домой. Честно говоря, в наших интересах продолжать эти дискуссии и переговоры, и мы увидим, что произойдет сегодня [22 декабря]», — добавила Прити Пател.

Многие люди в Великобритании беспокоятся за самочувствие водителей грузовиков. За 48 часов пребывания в глухой пробке, им выдали лишь по одному зерновому батончику.

«Эти водители провели вторую ночь, припарковавшись где-то, возможно, на автостраде, возможно, где-то еще, пытаясь пересечь Ла-Манш. Многие из них — европейские водители, которые просто пытаются вернуться домой на Рождество, и их моральный дух очень низок. Вчера Совет графства Кент предложил каждому из них по одному зерновому батончику, что, по-моему, является довольно слабым усилием с точки зрения поддержания их морального духа», — подчеркнул глава Ассоциации автомобильных перевозок Род Маккензи.

Он также обратил внимание, что большой проблемой для водителей стали туалеты, а точнее их отсутствие. По мнению Маккензи, Великобритания «плохо относится» к дальнобойщикам и как к иностранцам, и как к труженикам, выполняющим свою работу.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал о том, что на территории Соединенного Королевства с высокой скоростью распространяется новый вид коронавируса. Мутировавший COVID ненамного опаснее, чем привычная разновидность COVID-19, но от человека к человеку он передается на 70% быстрее. По словам специалистов из Службы общественного здравоохранения Великобритании, новый штамм возник в стране еще в сентябре 2020 года, однако до середины ноября оставался «в тени».