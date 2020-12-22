Суд продлил срок ареста фигуранту дела о теракте в метро Москвы в 2010 году

Срок ареста начальника полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаева продлен на четыре месяца по решению Басманного суда Москвы.

Срок ареста начальника полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаева продлен на четыре месяца по решению Басманного суда Москвы.

Гази Исаев является фигурантом дела о теракте в московском метрополитене в 2010 году, унесшем жизни 41 человека. Его задержали в конце ноября. Под арестом начальник полиции Кизлярского района Дагестана будет находиться до 4 апреля 2021 года.

Следователи считают, что Исаев был участником запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ". Он проходит фигурантом уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года взрывах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в столичном метро.