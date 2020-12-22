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16:06   22 Декабря 2020
Происшествия

Суд продлил срок ареста фигуранту дела о теракте в метро Москвы в 2010 году

Суд продлил срок ареста фигуранту дела о теракте в метро Москвы в 2010 году

Срок ареста начальника полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаева продлен на четыре месяца по решению Басманного суда Москвы.

Гази Исаев является фигурантом дела о теракте в московском метрополитене в 2010 году, унесшем жизни 41 человека. Его задержали в конце ноября. Под арестом начальник полиции Кизлярского района Дагестана будет находиться до 4 апреля 2021 года.

Следователи считают, что Исаев был участником запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ". Он проходит фигурантом уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года взрывах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в столичном метро.

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#теракт #метро #исаев #басманный суд

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