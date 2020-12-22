Вдова Баталова во время судебных разбирательств заболела COVID-19

Семья Баталова заразилась коронавирусом. Гитана Леонтенко была вынуждена отказаться от очной ставки с мошенниками Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной.

Семья Баталова заразилась коронавирусом. Гитана Леонтенко была вынуждена отказаться от очной ставки с мошенниками Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной.

О том, что вдова и дочь покойного актера Алексея Баталова заразились коронавирусом сообщила их семейный адвокат Юлия Антонова.

Судебные разбирательства, которые связаны с борьбой за недвижимость артиста, теперь продолжатся после их выздоровления.

Юрист подчеркнула, что семья актера давно не держит зла на Михаила Цивина и Наталью Дрожжину. При этом вдова Баталова не собирается забирать заявление из правоохранительных органов.

В случае, если ответчики пойдут навстречу истцам и возместят моральную компенсацию, уголовное преследование в отношении них не прекратится.

"Давным-давно не держат зла. Но это преступление публичное. Забрать заявление невозможно в силу закона. Даже после добровольного возмещения вреда уголовное преследование не прекращается", — сообщила адвокат семьи.

Из-за недуга Гитана Леонтенко не явилась на встречу к нотариусу, с которым должно было состояться оформление имущества, вернувшееся от мошенников.