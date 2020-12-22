«Это часть российской алкогольной культуры». Госдума вернула вытрезвители

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроекты, восстанавливающие вытрезвители в российских регионах.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроекты, восстанавливающие вытрезвители в российских регионах. Известное в дореволюционные, советские и новейшие времена учреждение вернется для борьбы с пьянством и наркоманией после десятилетнего перерыва.

«Сегодня мы в 3 чтении проголосуем за законопроект о возвращении вытрезвителей. Это правильно, потому что до 50 тысяч человек мы теряем в год — замерзают и погибают на улицах. Правда, мы бы предложили другое название, без негативной коннотации. Например, приют для уставших», — заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Пакет законопроектов «ушел» в Совет Федерации, следующим этапом будет подписание президентом. Если сенаторы и Владимир Путин одобрят инициативу, закон вступит в силу с 1 января 2021 года. В отличие от «сталинских» вытрезвителей 1930–1940-х годов, управляемых НКВД, нынешние приюты для опьяневших будут подведомственны органам здравоохранения.

Уже не бесплатно

Один из принятых 22 декабря законов наделяет власти субъектов правом создавать медицинские вытрезвители на основе государственно-частного, муниципально-частного партнерства или же за счет бюджета.

В любом случае отрезвление бесплатным не будет: проведенная в таком заведении ночь обойдется «постояльцу» примерно в 1,5 тысячи рублей, что сравнимо со стоимостью номера в «двухзвездочной» гостинице Санкт-Петербурга. Депутаты уточняют, что окончательная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ отдельно.

Судя по формулировкам, спрашивать о желании отрезвиться никого не будут. Вытрезвитель оказывает помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, «утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». В последней редакции законопроекта это условие убрали. Но раз оно там было, логично предположить, что в вытрезвители будут забирать людей в том состоянии, когда принимать адекватные решения они едва ли способны.

Исторически прижившуюся в России систему вытрезвителей упразднили в 2011 году. Авторы законопроекта уверены, что решение имело трагические последствия — 50 тысяч человек ежегодно гибнет в стране из-за алкогольного опьянения. Пятая часть от этого числа замерзает на улицах. Кроме того, оказавшись в беспомощном состоянии, граждане нередко становятся жертвой злоумышленников, а иногда и сами в них превращаются — уровень «пьяной» преступности вырос на 35% за десять лет с момента отмены вытрезвителей.

Статистика неутешительная. По данным Генпрокуратуры, каждое третье преступление в России в 2018 году совершалось в состоянии алкогольного опьянения. Каждое десятое ДТП в 2020 году случалось с участием нетрезвого водителя — в МВД предупреждают, что нетрезвое вождение остается одним из самых опасных нарушений на дороге.

Система вытрезвителей в России прежде всего нужна для того, чтобы оградить выпивших граждан, склонных к нарушению общественного порядка, от законопослушных граждан в общественных местах и на улице. Выпивших там быть в принципе не должно, уверен руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

«Никакого страха у нормальных людей не должно быть перед возможным нарушением порядка со стороны выпившего "товарища". Где он будет находиться — мне все равно: в СИЗО, в клетке зоопарка, в вытрезвителе. Пусть в одном из этих мест находится: вроде одно из самых цивилизованных мест платный вытрезвитель, вот пусть там и будет», — поделился Дробиз мнением с корреспондентом «Политики Сегодня».

История вопроса

Вытрезвители — это часть российской алкогольной культуры, уверен Дробиз. Первые «приюты для опьяневших» появились в Российской империи в 1902–1904 годах. В Туле такое заведение содержалось за счет государственной казны и действительно выполняло социальную функцию: амбулаторная часть была для пьяных, в другом крыле вытрезвителя располагался приют для детей пьющих родителей. За первый год работы тульского вытрезвителя смертность от алкоголя уменьшилась в 1,7 раза.

Первый вытрезвитель в СССР был открыт в 1931 году в Ленинграде и работал под началом Наркома здравоохранения. Спустя девять лет учреждения такого рода перевели в подчинение НКВД, а позже — МВД СССР. Пьяных на улице «подбирали» уже не санитары, а сотрудники милиции. В вытрезвителе лечением занимались фельдшеры, они же выявляли хронических алкоголиков и даже проводили профилактическую работу.

В 2010 году президент Дмитрий Медведев отменил приказ МВД СССР и вытрезвители вышли из под контроля милиции, а через год их официально закрыли, передав полномочия медицинским учреждениям. Региональные отделы МВД отмечали, что резкий рост преступности был связан с упразднением «отрезвляющей» системы.

Неизбежное распитие

Отношение к алкоголю в России вполне европейское. Какие бы антиалкогольные компании не проводились в разных странах вплоть до сухого закона, все равно 70% взрослых в странах европейской культуры за последние 120 лет пили, пьют и будут пить, отмечает Дробиз.

«И в следующем поколении будут пить, и ваше якобы "поколение трезвенников" [речь о людях, рожденных в 1990-х годах, — прим.ред.] пьет, и дети ваши будут пить. Никуда от этого не деться, это данность. Будут те, кто пьет избыточно, будут бедные и богатые, а у бедных выпить, кроме как на улице, зачастую негде. Вытрезвители решают эту проблему», — отмечает эксперт.

Тем не менее восточноевропейская и западноевропейская культура пития различаются. Западная предполагает две формы: домашнюю и в барах, кафе, ресторанах — там пьется от 30% до 40% всего алкоголя, потому что он доступен по цене, обращается к статистике Дробиз. Относительно уровня доходов и цен в магазинах, цена алкоголя на Западе примерно в пять раз дешевле, чем в России, констатирует эксперт.

«Нигде в мире нет больше таких наценок на алкоголь в барах, как у нас — 300–400%. Поэтому у нас в заведениях выпивается 4–5% алкоголя. У нас появляется, помимо домашней и барной культуры, уличная культура потребления. При наших климатических условиях возникает вопрос заботы [о выпивших людях, — прим.ред.] и вытрезвителей», — говорит глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА».

Впрочем, выпить любят не только европейцы. Неожиданностью в 2020 году стала «либерализация» алкогольного вопроса в Объединенных Арабских Эмиратах — о том, как мусульманское государство поманило иностранцев свободными отношениями и алкоголем, читайте в нашей статье.