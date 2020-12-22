Сенатор Цеков: попытка вернуть Крым силой закончится крушением Украины

Призыв украинского политолога Зиновия Свереды взорвать Крымский мост и устроить России новый "Перл-Харбор" получил адекватную оценку россиян, среди которых эксперты и политики.

Призыв украинского политолога Зиновия Свереды взорвать Крымский мост и устроить России новый "Перл-Харбор" получил адекватную оценку россиян, среди которых эксперты и политики.

Идея вернуть Крым Украине любой ценой не оставляет в покое многих украинских деятелей, среди которых оказался и политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, отметившийся "смелыми" заявлениями. В эфире одного из украинских каналов он предложил разработать новую военную стратегию страны, в которой был бы четко прописан сценарий силового возврата Крыма и Донбасса под контроль Киева при помощи США и Великобритании. Его призывы взорвать Крымский мост и устроить российскому флоту "Перл-Харбор" оценил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

"Это характеризует украинское сообщество. К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями", — отметил сенатор.

Идеи Свереды он назвал бредовыми, которые используются, чтобы хоть как-то расшевелить украинское общество в условиях, когда нынешний политический и экономический путь ведет Украину в тупик. Российский сенатор убежден, что если Киев поддастся подобным идеям и рискнет развязать войну с РФ, то это закончится крушением Украины в военном и политическом отношении.