Вдова Олега Табакова анонсировала открытие памятника на его могиле

Супруга покойного Олега Табакова Марина Зудина рассказала о памятнике, который должны установить на могиле актера.

Супруга покойного Олега Табакова Марина Зудина рассказала о памятнике, который должны установить на могиле актера.

Она подчеркнула, что из-за пандемии коронавируса установку памятника на Новодевичьем кладбище было решено перенести. Предполагалось, что его открытие состоится 17 августа, в день юбилея Олега Табакова, но Зудина не поддержала эту идею.

"Не понимаю, когда к юбилею ставят памятник. Не хочу совмещать с днем рождения", — высказалась вдова.

Зудина хотела, чтобы открытие памятника приурочили к новому театральному сезону. Сообщается, что на монументе будет выгравирована фраза: "Все, что я взял на себя, я выполнил".

Накануне у Московского театра был открыт памятник "Атом Солнца Олега Табакова", автором которого стал художник Александр Рукавишников. Супруга артиста Марина Зудина лично контролировала процесс работы, так как сильно переживала, что скульптура не будет похожа на ее знаменитого мужа.

Романтические отношения Табакова и Зудиной начались, когда актер еще был женат на актрисе Людмиле Крыловой. Позже артист расторг брак с женой и в 1995 году женился на Зудиной.