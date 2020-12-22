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15:48   22 Декабря 2020
Общество

Суд оставил бизнесмена Быкова под домашним арестом

Суд оставил бизнесмена Быкова под домашним арестом

Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов Анатолия Быкова и оставил в силе решение о домашнем аресте бизнесмена с криминальным прошлым.

Ранее постановление об этом вынес Железнодорожный районный суда города. Под домашним арестом бизнесмен пробудет до 4 января 2021 года.

Быков подозревается в организации в 1994 году убийства двух членов своей преступной группировки. Помимо этого, он подозревается в руководстве преступным сообществом, организации заказного убийства, а также в неуплате налогов на сумму более чем 65 миллионов рублей. Их он задолжал как физическое лицо. А в качестве индивидуального предпринимателя утаил более 12 млн рублей.

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#суд #домашний арест #быков

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