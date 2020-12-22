Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул в Комсомольске-на-Амуре

Завод по переработке нефти загорелся в Комсомольске-на-Амуре. Огонь охватил площадь равную 100 кв. метрам.

Завод по переработке нефти загорелся в Комсомольске-на-Амуре. Огонь охватил площадь равную 100 кв. метрам.

Пожар начался в одном из цехов предприятия, передает пресс-служба МЧС по региону. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Спасатели локализовали возгорание. Прокуратура региона организовала проверку по факту возникновения огня на объекте повышенной опасности.

Недавно пожар произошел в многоэтажном доме Красноярска. Возгорание последовало после взрыва. Два человека получили ожоги. ЧП произошло по вине самогонщика.