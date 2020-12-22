МИД РФ: деструктивные силы пытаются сорвать предстоящие выборы в ЦАР

МИД РФ осуждает попытки срыва предстоящих выборов в ЦАР.

Попытка деструктивных сил сорвать предстоящие 27 декабря президентские выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) заслуживает осуждения, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Есть деструктивные силы, которые хотят сорвать конституционный процесс, предстоящие выборы, создать обстановку нестабильности силовым путем. Все это заслуживает осуждения", — сказал он.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил поддержку легитимной власти со стороны России, однако без участия вооруженных сил.

"Мы, конечно, поддерживаем политику легитимного правительства, сформированного по итогам прошлых выборов. Пусть народ идет и выбирает кого хочет, но нельзя срывать демократический процесс силовым путем", — заключил Богданов.

Ранее российский посол в ЦАР опроверг слухи о присутствии в республике российского военного контингента. В настоящее время в Центральноафриканской Республике присутствуют только офицеры, которые служат в составе миротворческих сил ООН.