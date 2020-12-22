Автор научных работ по криминологии найден мертвым в Москве

Один из ведущих ученых-юристов страны в области криминологии Константин Горяинов умер на 83-м году жизни. Научно-исследовательский институт ФСИН России выразил свои соболезнования.

Один из ведущих ученых-юристов страны в области криминологии Константин Горяинов умер на 83-м году жизни. Научно-исследовательский институт ФСИН России выразил свои соболезнования.

Тело Горяинова было обнаружено в московской квартире 21 декабря. Предположительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Константин Горяинов является заслуженным деятелем науки РФ. Покойный посвятил службе в органах внутренних дел более 40 лет. Криминолог опубликовал более 150 научных работ. Институт ФСИН выразил благодарность за годы сотрудничества с Горяиновым.