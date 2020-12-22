Пушков раскрыл главную цель «доктрины Байдена»

Внешнеполитический курс избранного президента США будет заключаться в усилении американского влияния на постсоветские страны.

Внешнеполитический курс избранного президента США Джо Байдена будет заключаться в усилении американского влияния на постсоветские страны, чтобы использовать «ближнее зарубежье» России против ее интересов. Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Недавно бывший посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол дал интервью The Insider. Американский дипломат заявил, что в Вашингтоне считают ближайших соседей России – Украину, Белоруссию, Армению, Грузию и Узбекистан – удобными инструментами давления на Москву.

По словам Алексея Пушкова, позиция будущей американской администрации вполне понятна и ожидаема.

«Цель "доктрины Байдена" — распространение гегемонии США на постсоветское пространство и превращение его в зону влияния и военно-политического присутствия США, направленного против России», — считает сенатор.

Ранее сенатор заявил, что страны Запада относятся к России с настороженностью. При этом Пушков подчеркнул, что деятельность руководства РФ по укреплению военной мощи страны отрезвила западных «партнеров».

Напомним, 3 ноября 2020 года в США прошло голосование избирателей на президентских выборах, затем 14 декабря проголосовала Коллегия выборщиков. Победителем выборов стал кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден. Однако точку в затянувшейся избирательной кампании 2020 года должен поставить Конгресс США, которому предстоит 6 января 2021 года утвердить окончательные результаты выборов. Инаугурация 46-го президента США назначена на 20 января 21 года.