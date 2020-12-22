Волгоград выиграл битву за московское время

Президент РФ подписал указ о переходе Волгоградской области на время Москвы.

Президент России Владимир Путин поставил точку в споре жителей Волгоградской области о времени. Глава государства подписал соответствующий указ, который предписывают региону с 2 часов ночи 27 декабря 2020 года перейти на московское время (UTC+3).

Волгоградцы переводили стрелки несколько раз, начиная с 2018 года. Тогда в области провели референдум, по результатам которого 59,41% жителей проголосовали за переход в третью часовую зону (UTC+4, плюс один час к Москве). По российским законам, менять решение, принятое в ходе народного голосования, нельзя в течение двух лет. Как только этот срок истек, вопрос о смене времени в Волгоградской области поставили вновь.

Когда вся страна летом 2020 года решала судьбу Конституции, жители области голосовали дополнительно еще по одному вопросу: возвращению к московскому времени. Его поддержало еще больше людей, чем двумя годами ранее хотели перейти на UTC+4 (65,74%). Против возвращения высказались 34%.

После этого депутаты Волгоградской областной думы направили в Москву проект закона о переводе региона обратно на московское время. Теперь, спустя четыре месяца, Кремль дал свой ответ: регион возвращается в часовой пояс UTC+3. Профессор Волгоградского госуниверситета, заслуженный юрист России Светлана Казаченок называет это «торжеством демократии», ведь в Москве прислушались к мнению большинства и пошли навстречу жителям области.

«Как мы знаем, демократия – это когда меньшинство подчиняется желанию большинства. Когда в 2018 году у нас [в Волгоградской области] проводили референдум, точки в этом вопросе не ставили, поставили лишь многоточие. И летом [2020 года] жители области сделали свой выбор, а Москва одобрила выбор людей. Сразу хочу напомнить, что областная дума могла решить этот вопрос без мнения людей, все полномочия у нее для этого есть. Но опрос провели, и большинство высказалось за возвращение к московскому времени», — рассказала Казаченок.

По словам юриста, в течение двух лет волгоградцы пытались «прижиться» к новому распорядку, но столкнулись с неожиданными трудностями. Дети с трудом стали подниматься в школу по утрам, особенно зимой. Пенсионеры начали пропускать любимые передачи по телевизору, ведь далеко не все телеоператоры перешли на новое волгоградское время. Медики и ученые не могли привыкнуть отмечать точное время консультаций с Москвой, а местная экономика начала страдать.

«Возвращение на московское время выгодно для экономики Волгоградской области. Потому что в этом поясе 48 регионов, а выход из этого ряда рвет экономические связи, кооперацию с другими областями. Недовольные, конечно, остались. Было бы странно, если бы все единогласно поддержали возврат. Это лишнее подтверждение истинной демократии», — подчеркнула Казаченок.

Когда вопрос со временем решен, остается надеяться, что дети будут охотнее вставать в школу по утрам, а пенсионеры смогут насладиться любимыми передачами. Впрочем, покой волгоградцам только снится. Не успели жители региона свериться с московским временем, как «общественность» уже обсуждает новую инициативу, курировать которую будут уже не только депутаты местной областной думы.

«Многие сейчас уже начали склоняться к введению сезонного времени по всей стране, но для этого нужно единогласное решение со всех российских регионов. То есть зимой остается административное время [московское], а летом часы переводят на час вперед. Если нам удастся объединить регионы, хотя бы одну треть, мы сможем выйти с инициативой на Москву. Может быть. Пока это все на стадии обсуждений общественности», — подытожила эксперт.

Ранее депутат Госдумы от Волгоградской области, член фракции КПРФ Николай Арефьев рассказывал «Политике Сегодня», что ежедневно он получает «сотни писем от недовольного народа». Люди, несогласные с возвращением в UTC+3, полагают, что местные депутаты «не изучили вопрос» и не провели референдум, как в 2018 году.