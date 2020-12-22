Голландская кинокомпания сняла фильм о трагедии MH17

Премьеру фильма о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине прокомментировал режиссер голландской кинопроизводственной компании Рольф ван Эйк.

Премьеру фильма о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине прокомментировал режиссер голландской кинопроизводственной компании Рольф ван Эйк.

По словам режиссера картины, отправной точкой стала книга, однако создатели фильма решили расширить идею. Рольф ван Эйк отметил, что фильм рассчитан на нидерландских зрителей, но создатели также надеются, что его увидят и в других государствах. Помимо этого, он подчеркнул, что в картине будет добавлен русский и украинский язык.

Если авторы фильма смогут воплотить свою идею, то картина выйдет в свет в 2024 году, а точнее спустя десять лет с момента крушения MH17 на территории Украины.