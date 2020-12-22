Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:54   22 Декабря 2020
Общество

Оперативный штаб по контролю городских служб появится в Петербурге

Оперативный штаб по контролю городских служб появится в Петербурге

Оперативный штаб по координации деятельности городских и федеральных служб будет действовать в Петербурге в период новогодних праздников, с 28 декабря по 15 января.

Его создадут при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

По словам градоначальника, в период новогодних каникул нужно "позаботиться о горожанах". Оперштаб должен обеспечить взаимодействие колл-центров, лабораторий и медучреждений, которые будут помогать петербуржцам, попавшим в непредвиденные ситуации.

Известно, что Беглов объявил 31 декабря выходным днем в Северной столице. По словам градоначальника, год был очень трудный, поэтому необходимо дать людям возможность отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#петербург #беглов #новый год #коронавирус #оперштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров