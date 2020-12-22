Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна у здания Минюста

Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна участники акции протеста в Ереване собрались у здания Министерства юстиции.

Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна участники акции протеста в Ереване собрались у здания Министерства юстиции.

Вход в здание Министерства юстиции Армении оцеплен полицейскими. Силовики и протестующие ведут себя сдержанно.

Кандидат в премьер-министры Армении от оппозиции Вазген Манукян призвал полицию и армию "присоединиться к народу".

"Тем самым вы оправдаете себя, так как, начиная с 90-х годов, вы были на фронте, защищали родину. Каждый час важен, не позволяйте народу стоять здесь несколько дней, переходите к нам и мы сегодня решим этот вопрос", — сказал Манукян.

Один из лидеров протестующих Ишхан Сагателян добавил, что протесты будут продолжаться. Часть активистов останется на площади Республики, еще часть окружит здания правительства и прокуратуры.