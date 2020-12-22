Путин подписал закон о лишении депутатов мандата из-за двойного гражданства

Закон о статусе членов верхней и нижней палаты парламента заметно расширяет предъявляемые к ним требования.

Закон о статусе членов верхней и нижней палаты парламента заметно расширяет предъявляемые к ним требования.

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, который запрещает им иметь двойное или иностранное гражданство. Документ уже опубликован на портале правовой информации.

Еще одно основание для снятия с депутата или сенатора полномочий — несоблюдение представителем региона требований о необходимом сроке проживания на территории субъекта РФ.

В новой редакции закона о статусе члена СФ и депутата Госдумы также исключена норма, обязывающая предоставить экс-сенатору или экс-депутату его прежнее место работы по истечении срока их полномочий. При этом срок полномочий сенатора, депутата Госдумы засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы.