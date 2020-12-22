Баранец предупредил Киев о печальных последствиях в случае удара по Крыму
Военная авантюра в Крыму может печально закончиться для Киева, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Баранец отреагировал на высказывания украинского политолога Зиновия Свереды, который в эфире телеканала "Прямой" призвал киевские власти "взорвать Керченский мост" и устроить российскому флоту "Перл-Харбор". По словам Свереды, Киев должен разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса. Он утверждает, что действующий нормандский формат "завел в тупик", а Франция и ФРГ не раз занимали на переговорах "неоднозначную позицию".
Военный обозреватель привел слова историка Юрия Кнутова о том, что российская армия ответит ударом не только тем, кто будет штурмовать Крым, но и по штабам и базам ВСУ. Баранец в свою очередь уточнил, что удары будут нанесены по центрам управления военной авантюрой.
"А "Калибры" Черноморского флота легко достанут и до офиса украинского президента, и до минобороны, и до генштаба вооруженных сил незалежной", — предупредил полковник.