Кассационный суд отказал в выплатах семьям погибших при крушении Ту-154

Второй Кассационный суд признал законным решение предыдущей инстанции по иску о выплате 2 млрд рублей родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ.

Второй Кассационный суд признал законным решение предыдущей инстанции по иску о выплате 2 млрд рублей родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ.

Дворец правосудия посчитал, что оборонное ведомство и страховое общество "Согаз" выполнили все обязательства перед семьями погибших. Однако адвокаты истцов несогласны с вынесенным решением. Они заявили, что будут обжаловать его в Верховном суде или Европейском суде по правам человека, пишет ТАСС.

Первый раз исковое требование семей погибших отклонил Мещанский суд Москвы. Он также посчитал, что Минобороны РФ и страховая компания оказали всю необходимую помощь родственникам жертв авиакатастрофы с Ту-154 под Сочи, произошедшей в декабре 2016 года.