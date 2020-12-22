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14:37   22 Декабря 2020
Политика

ЦИК пока не определил формат выборов в Госдуму РФ в 2021 году

ЦИК пока не определил формат выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Российский Центризбирком пока не определился с форматом выборов в Госдуму РФ в будущем году, рассказала глава ведомства Элла Памфилова.

Как отметила Памфилова, в ситуации с выборами все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в России.

Ранее глава ЦИК сообщила, что выборы в Госдуму в 2021 году могут растянуться на несколько дней, что связано с пандемией. Решение о проведении голосования будет принимать специальная комиссия.

В июле 2020 года Госдума приняла законопроект, согласно которому разрешается проводить голосование в течение нескольких дней, но не более трех. Такой формат был протестирован на голосовании по поправкам в Конституцию РФ и хорошо себя зарекомендовал.

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