Путин и президент Палестины обсудили вопросы по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом сотрудничество в вопросе борьбы с коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом сотрудничество в вопросе борьбы с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер провел телефонный разговор с главой Палестины. Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях. Политики также обратили внимание на необходимость вести совместную борьбу с распространением коронавируса. В сообщении пресс-службы говорится, что двусторонние взаимодействия включают возможные поставки российской вакцины от COVID-19 в Палестину.