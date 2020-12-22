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14:32   22 Декабря 2020
Политика

Путин и президент Палестины обсудили вопросы по борьбе с коронавирусом

Путин и президент Палестины обсудили вопросы по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом сотрудничество в вопросе борьбы с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер провел телефонный разговор с главой Палестины. Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях. Политики также обратили внимание на необходимость вести совместную борьбу с распространением коронавируса. В сообщении пресс-службы говорится, что двусторонние взаимодействия включают возможные поставки российской вакцины от COVID-19 в Палестину.

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#путин #палестина #вакцина

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